Американский сенатор подготовил закон против возвращения РФ в G8

Сенатор конгресса США Роберт Менендес от Нью-Джерси разработал поправку к законопроекту, призванную препятствовать возможному возвращению России в состав G7 и возвращению к формату G8, сообщает ТАСС во вторник, 12 июня.

Текст призывает «ясно объявить (президенту США Дональду Трампу. – Ред.), что Российская Федерация не будет вновь допущена в Группу семи, пока она... не прекратит усилия, направленные на подрыв мирового порядка, основанного на правилах, а также не прекратит незаконную оккупацию Крыма».

9 июня Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав «большой восьмерки».

Формат G8 прекратил существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Другие страны восьмерки (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) отказались работать с Россией и начали проводить встречи в формате G7.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего на полуострове референдума.