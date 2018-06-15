Прямой эфир

В Госдуме заявили о грозящей Трампу опасности после его слов о Крыме

0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп после своих слов о принадлежности Крыма России подверг себя опасности оказаться в базе украинского сайта «Миротворец». Так считает депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесен теперь в сайт «Миротворец» на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают коктейлями Молотова, будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории», — заявил «РИА Новости» депутат

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

Шеремет добавил, что надеется на возобладание здравого смысла в данном вопросе.

«Крым — российская земля, и это даже не обсуждается. От того, что кто-то сказал, что Крым российский или нет, нам ни холодно ни жарко», — уточнил он.

Накануне, 14 июня, портал BuzzFeed со ссылкой на источники сообщил, что Трамп во время встречи c лидерами G7 в канадском Квебеке заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс комментировать эту информацию не стала.

Кроме того, американский лидер снова заявил, что «большую семерку» необходимо вернуть к прежнему формату с участием России, так как четверть времени на прошедшем саммите в Канаде страны G7 потратили на обсуждение РФ.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине признали Крым чужой территорией
Политолог объяснил реакцию Трампа на вопрос про Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017