В Госдуме заявили о грозящей Трампу опасности после его слов о Крыме

Президент США Дональд Трамп после своих слов о принадлежности Крыма России подверг себя опасности оказаться в базе украинского сайта «Миротворец». Так считает депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесен теперь в сайт «Миротворец» на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают коктейлями Молотова, будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории», — заявил «РИА Новости» депутат

Шеремет добавил, что надеется на возобладание здравого смысла в данном вопросе.

«Крым — российская земля, и это даже не обсуждается. От того, что кто-то сказал, что Крым российский или нет, нам ни холодно ни жарко», — уточнил он.

Накануне, 14 июня, портал BuzzFeed со ссылкой на источники сообщил, что Трамп во время встречи c лидерами G7 в канадском Квебеке заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс комментировать эту информацию не стала.

Кроме того, американский лидер снова заявил, что «большую семерку» необходимо вернуть к прежнему формату с участием России, так как четверть времени на прошедшем саммите в Канаде страны G7 потратили на обсуждение РФ.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».