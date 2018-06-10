Политолог объяснил реакцию Трампа на вопрос про Крым

Член Общественной палаты РФ, политолог Иосиф Дискин прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что вопрос о вхождении Крыма в состав России нужно было задавать экс-президенту Бараку Обаме.

Отвечая на просьбу журналистов оценить возможность признания Крыма российской территорией, Трамп посоветовал обратиться к Обаме, так как он «был тем, кто позволил отдать полуостров».

По мнению российского политолога, подобными высказываниями американский лидер старается «понравиться» электорату перед выборами.

«До ноября его волнует один вопрос: выиграть выборы в сенат и конгресс. Поскольку республиканский электорат терпеть не может Обаму, то всё, чем можно обвинить Обаму, Трамп обвиняет», — отметил Дискин в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Он добавил, что Трамп «всегда знает, что говорит», а попытки «представить его неуравновешенным маразматиком» являются «абсолютным бредом».

Воссоединение Крыма с Россией состоялось в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в состав РФ.