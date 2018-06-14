СМИ отметило день рождения Трампа роликом с его самыми неоднозначными высказываниями

Индийский новостной портал по случаю 72-го дня рождения президента США Дональда Трампа подготовил подборку самых неоднозначных высказываний американского лидера.

Так, краткий обзор начинается с его выступления во время предвыборной кампании по вопросу отношений с Мексикой и строительства стены на границе с этой странной. Тогда он заявил, что мексиканцы приносят в американское общество «наркотики и преступность». «Они насильники, хотя некоторые, я думаю, хорошие люди», — цитирует Трампа издание The Quint.

Вспомнили журналисты и про конфликт президента США с игроками Национальной футбольной лиги (НФЛ) в сентябре 2017 года. Тогда Трамп раскритиковал спортсменов, которые преклонили колени во время исполнения гимна США в знак солидарности с афроамериканцами, пострадавшими от действий американской полиции. Глава Белого дома назвал их действия неуважением к национальным символам и потребовал наказать некоторых спортсменов.

Но самым ярким примером неоднозначности президента США стали его отношения с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном. Еще недавно глава КНДР был для него «сумасшедшим» и «маленьким человеком-ракетой». Однако саммит, состоявшийся 12 июня, все изменил. Трамп описал свои новые отношения с Кимом, таким образом: «Мы отлично провели время вместе, отличные отношения. Мы хотим работать вместе, у нас появилась особая связь».

Не обошли авторы стороной и обвинения Трампа в сексизме, в том числе со стороны его однопартийцев. Произошло это во время предвыборной кампании. Республиканцы раскритиковали его за его слова о ведущей телеканала Fox News Мегин Келли, которая вела теледебаты. На следующий день миллиардер заявил о враждебном к нему отношении со стороны женщины во время эфира, потому что у журналистки «глаза налились кровью, да что угодно кровью налилось».

Немало противоречивых высказываний сделал Трамп и о своих коллегах по всему миру. Так, во время предвыборной компании он раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за открытие границ для сирийских беженцев. «Я думаю, что она сделала с Германией, это полный позор», — сказал республиканец в ноябре 2015 года. В заключение авторы предлагают президенту США для начала престать спорить и быть более мягким, что, возможно, «сделает Америку снова великой».