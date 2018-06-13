Трамп назвал Ким Чен Ына отличным переговорщиком

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына сильным человеком и отличным переговорщиком. Они, по словам американского лидера, сразу поладили.

«У него очень хороший характер, он забавный и очень, очень умный», — заявил Трамп в интервью Fox News. «Он отличный переговорщик и хороший стратег», — подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что с самого начала поладил с Кимом. Комментируя свои предыдущие высказывания в адрес руководителя КНДР, он отметил, что без этой риторики переговоры не начались бы. Хозяин Овального кабинета добавил, что иногда чувствовал себя по-дурацки, произнося такие слова, но «выбора не было».

Говоря о возможном визите Кима в Белый дом, Трамп отметил, что уверен в возможности такой встречи в «нужное время».

Ранее президент США, комментируя итоги встречи, заявил, что не сомневается в том, что у него будут отличные отношения с северокорейским лидером.

Переговоры двух лидеров прошли 12 июня в Сингапуре. Во время подготовки к саммиту Трамп отказался от участия во встрече, обвинив власти КНДР во враждебности, но 1 июня заявил, что все же приедет. Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждал, что Ким «на коленях» просил провести саммит.