Прямой эфир
Сюжет:

Трамп назвал Ким Чен Ына отличным переговорщиком

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына сильным человеком и отличным переговорщиком. Они, по словам американского лидера, сразу поладили.

«У него очень хороший характер, он забавный и очень, очень умный», — заявил Трамп в интервью Fox News. «Он отличный переговорщик и хороший стратег», — подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что с самого начала поладил с Кимом. Комментируя свои предыдущие высказывания в адрес руководителя КНДР, он отметил, что без этой риторики переговоры не начались бы. Хозяин Овального кабинета добавил, что иногда чувствовал себя по-дурацки, произнося такие слова, но «выбора не было».

Говоря о возможном визите Кима в Белый дом, Трамп отметил, что уверен в возможности такой встречи в «нужное время».

Ранее президент США, комментируя итоги встречи, заявил, что не сомневается в том, что у него будут отличные отношения с северокорейским лидером.

Переговоры двух лидеров прошли 12 июня в Сингапуре. Во время подготовки к саммиту Трамп отказался от участия во встрече, обвинив власти КНДР во враждебности, но 1 июня заявил, что все же приедет. Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждал, что Ким «на коленях» просил провести саммит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп хочет снять санкции с КНДР
Стало известно содержание подписанного Ким Чен Ыном и Трампом документа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017