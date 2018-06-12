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Стало известно содержание подписанного Ким Чен Ыном и Трампом документа

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США и КНДР готовы к новым отношениям и миру, говорится в совместном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по итогам саммита двух стран 12 июня.

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Согласно документу, Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности», а Ким Чен Ын «подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова». Также страны обязуются «установить новые отношения в соответствии со стремлением народов к миру и процветанию», пишет Bloomberg.

Кроме того, главы государств договорились о поиске и доставке на родину останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов. 

В документе также сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео после саммита в Сингапуре в кратчайшие сроки проведет переговоры с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса неподалеку от Сингапура. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях». 

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