Стало известно содержание подписанного Ким Чен Ыном и Трампом документа

США и КНДР готовы к новым отношениям и миру, говорится в совместном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по итогам саммита двух стран 12 июня.

Согласно документу, Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности», а Ким Чен Ын «подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова». Также страны обязуются «установить новые отношения в соответствии со стремлением народов к миру и процветанию», пишет Bloomberg.

Кроме того, главы государств договорились о поиске и доставке на родину останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов.

В документе также сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео после саммита в Сингапуре в кратчайшие сроки проведет переговоры с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.

