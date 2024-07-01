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Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +33 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 1 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +30 до +33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +19.

В Московской области днем прогнозируют от +28 до +33 градусов, ночью температура может снизиться до +16 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Тепловой рекорд, жара, июль: Москву ждут температурные аномалии
Воздух в столице прогреется значительно сильнее 30 градусов

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль начнется с 30-градусной жары. Так, 1 июля днем ожидается до +32 градусов. Во вторник, 2 июля, характер метеоусловий не изменится, но будет жарче: в разгар дня температура воздуха поднимется до +34 градусов. 3 июля будет чуть прохладнее — до +30 градусов, а 4 июля температура составит до +33 градусов.

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