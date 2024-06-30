Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве 5 июля

Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом и крупным градом ожидается в Москве 5 июля. Как сообщил в воскресенье, 30 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на контрасте температур может произойти атмосферный «взрыв».

Как отметил эксперт, июль начнется с 30-градусной жары. Так, 1 июля днем ожидается +29…+32 градуса. Во вторник, 2 июля, продолжил Тишковец, характер метеоусловий не изменится, но будет немного жарче: в разгар дня температура воздуха поднимется до +31…+34 градусов. 3 июля будет чуть прохладнее — +27…+30 градусов, а 4 июля температура составит +30…+33 градуса.

«Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу (5 июля. — Ред.) <...> На контрасте температуры может произойти атмосферный «взрыв» — в результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 мм в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей», — написал он в Telegram-канале.

По словам специалиста, непогода начнется в городе в вечернее время. Тишковец не исключил подтопления, падения деревьев в результате стихии, которая может угрожать жизни людей. Также эксперт отметил, что ночью ожидается +16…+19 градусов, а после полудня — +26…+29 градусов.

«К выходным Москва избавится от изнуряющего зноя. <...> По ночам посвежеет до +13…+16 градусов, в середине дня не выше +22…+25 градусов. Идеальный июль», — добавил синоптик.

Ранее, 26 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июль в Москве начнется с жаркой погоды. Он отметил, что температура будет повышаться постепенно с каждым днем.

В понедельник, 1 июля, температура воздуха в столице превысит норму на пять градусов. А в среду, 26 июня, в ночное время столбики термометров покажут +9…+14 градусов, в дневное поднимутся до +19…+24 градусов. В четверг, продолжил эксперт, дневная температура составит +24…+26 градусов, в пятницу — +27…+29 градусов, по области — до +30 градусов. Аналогичная погода сохранится в субботу, а в воскресенье в столичном регионе прогнозируется до +26…+31 градуса.