Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции
Мир
ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Мир
Главы МИД РФ и Белоруссии условились о взаимодействии на многосторонних площадках
Мир
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение в ходе испытаний
Мир
Новый глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым сотрудничество Минска и Москвы
Общество
Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве 5 июля
Армия
Российские артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ у села Спорное в ДНР
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Армия
Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из 16 стран
Мир
Оставшиеся госпитали в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней
Общество
У гостиницы Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов Канье Уэста
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Мир
Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Мир
На Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников
Сюжет:

Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве 5 июля

Синоптик Тишковец: в Москве 5 июля ожидается непогода с градом и грозами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом и крупным градом ожидается в Москве 5 июля. Как сообщил в воскресенье, 30 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на контрасте температур может произойти атмосферный «взрыв».

Как отметил эксперт, июль начнется с 30-градусной жары. Так, 1 июля днем ожидается +29…+32 градуса. Во вторник, 2 июля, продолжил Тишковец, характер метеоусловий не изменится, но будет немного жарче: в разгар дня температура воздуха поднимется до +31…+34 градусов. 3 июля будет чуть прохладнее — +27…+30 градусов, а 4 июля температура составит +30…+33 градуса.

«Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу (5 июля. — Ред.) <...> На контрасте температуры может произойти атмосферный «взрыв» — в результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 мм в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей», — написал он в Telegram-канале.

По словам специалиста, непогода начнется в городе в вечернее время. Тишковец не исключил подтопления, падения деревьев в результате стихии, которая может угрожать жизни людей. Также эксперт отметил, что ночью ожидается +16…+19 градусов, а после полудня — +26…+29 градусов.

«К выходным Москва избавится от изнуряющего зноя. <...> По ночам посвежеет до +13…+16 градусов, в середине дня не выше +22…+25 градусов. Идеальный июль», — добавил синоптик.

Разогрев с рынка: кондиционеры в РФ продаются в разы лучше вентиляторов
Почему спрос на дорогие климатические системы выше, чем на дешевые девайсы

Ранее, 26 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июль в Москве начнется с жаркой погоды. Он отметил, что температура будет повышаться постепенно с каждым днем.

В понедельник, 1 июля, температура воздуха в столице превысит норму на пять градусов. А в среду, 26 июня, в ночное время столбики термометров покажут +9…+14 градусов, в дневное поднимутся до +19…+24 градусов. В четверг, продолжил эксперт, дневная температура составит +24…+26 градусов, в пятницу — +27…+29 градусов, по области — до +30 градусов. Аналогичная погода сохранится в субботу, а в воскресенье в столичном регионе прогнозируется до +26…+31 градуса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024