Трамп показал Ким Чен Ыну свой автомобиль

Президент США Дональд Трамп после рабочего обеда в Сингапуре, 12 июня, показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну один из своих автомобилей марки Cadillac, который называют «Зверем» (The Beast).

Когда главы государств вышли на улицу, охранники открыли дверь машины. После этого Ким Чен Ын заглянул внутрь. Это происходило возле гостиницы Capella, где состоялась историческая встреча, уточняет РЕН ТВ.

К настоящему моменту саммит США-КНДР завершился. По его итогам было подписано совместное соглашение. Американский лидер сообщил, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо мог ожидать», а Ким Чен Ын заявил о решимости совместно начать «грандиозные действия». Стороны также подчеркнули, что теперь между странами начнутся «новые отношения».