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Трамп хочет снять санкции с КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что намерен снять санкции с республики на фоне дальнейшего улучшения отношений.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, об этом Трамп сказал на саммите в Сингапуре. Помимо этого, американский президент хочет приостановить военные учения с Южной Кореей, которые Пхеньян рассматривает как угрозу и провокацию.

«Трамп заявил о своем намерении <…> предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и посетили общий саммит со своими помощниками.

По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества.

Трамп назвал встречу очень хорошей, а Ким Чен Ына умный переговорщиком.

«Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада», — сказал Трамп в интервью Fox News.

После саммита лидер КНДР принял приглашение посетить США.

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