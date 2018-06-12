Трамп заявил, что саммит с КНДР не состоялся бы без «воинственной риторики»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что жесткая риторика со стороны Белого дома в адрес КНДР сыграла важную роль в том, что переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялись.

«Я считаю, что без риторики нас бы здесь [в Сингапуре] не было. Конечно, мы вводили новые санкции и делали другие вещи, но... Другие администрации…у них была политика молчания. Если они (КНДР) говорили что-то угрожающее, ужасное, то (США) просто не отвечали. Это не то, что мы должны делать», –– заявил Трамп в интервью Fox News.

При этом он признался, что ему не нравилось переходить на личности с Ким Чен Ыном.

«Я ненавидел риторику. Иногда я чувствовал себя при этом глупо. Но выбора у нас не было», — цитирует американского лидера ТАСС.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий установление двусторонних отношений в новом формате. Также обе стороны выразили готовность продолжать работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.

До недавнего времени отношения Пхеньяна и Вашингтона оставались крайне напряженными, Трамп и Ким Чен Ын не избегали резких высказываний в адрес друг друга. Так, американский президент называл лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой» и обещал обрушить на Севереную Корею «огонь и ярость».

В свою очередь, Ким Чен Ын называл Трампа «психом» и не исключал ракетного удара по США.