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Трамп заявил, что саммит с КНДР не состоялся бы без «воинственной риторики»

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Фото: REUTERS/Kevin Lim
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что жесткая риторика со стороны Белого дома в адрес КНДР сыграла важную роль в том, что переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялись.

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«Я считаю, что без риторики нас бы здесь [в Сингапуре] не было. Конечно, мы вводили новые санкции и делали другие вещи, но... Другие администрации…у них была политика молчания. Если они (КНДР) говорили что-то угрожающее, ужасное, то (США) просто не отвечали. Это не то, что мы должны делать», –– заявил Трамп в интервью Fox News.

При этом он признался, что ему не нравилось переходить на личности с Ким Чен Ыном.

«Я ненавидел риторику. Иногда я чувствовал себя при этом глупо. Но выбора у нас не было», — цитирует американского лидера ТАСС.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.  По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий установление двусторонних отношений в новом формате. Также обе стороны выразили готовность продолжать работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.

До недавнего времени отношения Пхеньяна и Вашингтона оставались крайне напряженными, Трамп и Ким Чен Ын не избегали резких высказываний в адрес друг друга. Так, американский президент называл лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой» и обещал обрушить на Севереную Корею «огонь и ярость».

В свою очередь, Ким Чен Ын называл Трампа «психом» и не исключал ракетного удара по США.

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