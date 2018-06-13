Трамп опубликовал показанное Ким Чен Ыну видео про «выбор судьбы»

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео под названием «История одной возможности», которое он показал на саммите в Сингапуре лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Вот видео «История одной возможности», которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре», — написал Трамп под роликом в Twitter.

По словам американского лидера, ролик рассказывает о том, каким могло бы быть будущее КНДР.

На видео длительностью в 4 минуты живописно показаны достижения современности, при этом кадры из Северной Кореи представлены в черно-белых тонах. На них демонстрируются пустые полки северокорейских магазинов, запуски ракет и авианосец США.



«Прошлое не должно быть будущим. Свет приходит из тьмы. И свет надежды может гореть ярче», — рассказывает закадровый голос.

Также в ролике говорится, что существуют лидеры, способные изменить ход истории и начать что-то новое — хорошее.



«Два лидера — одна судьба», — отмечает диктор, когда в кадре появляются Трамп и Ким Чен Ын.

В видео призывают заложить «новый мир — мир дружбы, уважения и доброй воли» и двигаться вперед.

После этого в видео показаны возможности развития КНДР, инвестиций в республику со всего мира.

«Сделает ли этот лидер выбор в пользу продвижения своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы быть героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли получать радость от процветания, которого он никогда прежде не видел?» — задаются вопросом авторы ролика.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и посетили общий саммит со своими помощниками. Стороны достигли соглашений в дальнейшем сотрудничестве. Трамп принял приглашение посетить Пхеньян, а Ким Чен Ын выразил готовность отправиться в США.