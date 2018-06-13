Ким Чен Ын согласился посетить США

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента США Дональда Трампа приехать в США.

При этом, по данным северокорейского агентства ЦТАК, американский президент согласился прибыть с визитом в Пхеньян.

«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США», — отмечает агентство.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и посетили общий саммит со своими помощниками.

По итогам переговоров стороны подписали документ, предусматривающий установление двусторонних отношений в новом формате, и заявили о готовности работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Саму встречу Трамп назвал «очень хорошей» и отметил, что поладил с северокорейским лидером «даже лучше, чем предполагал».

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал переговоры «новым стартом» и спрогнозировал большие перемены в отношениях с США.