Трамп заявил о намерении посетить Пхеньян

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить северокорейский Пхеньян. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение в Белый дом по итогам первого в истории двустороннего саммита, который прошел во вторник, 12 июня, в Сингапуре.

Отвечая на вопрос о сроках возможного визита, Трамп сказал на пресс-конференции, что сделает это «в подходящее время».

«И мы приглашаем председателя Кима в Белый дом в подходящее время. И он принял это», — отметил американский лидер, которого цитирует «РИА Новости».

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях».