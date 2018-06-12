Прямой эфир

Трамп заявил о намерении посетить Пхеньян

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить северокорейский Пхеньян. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение в Белый дом по итогам первого в истории двустороннего саммита, который прошел во вторник, 12 июня, в Сингапуре. 

Дорогой товарищ
Кто заплатит за пребывание Ким Чен Ына на саммите с Дональдом Трампом в Сингапуре

Отвечая на вопрос о сроках возможного визита, Трамп сказал на пресс-конференции, что сделает это «в подходящее время».

«И мы приглашаем председателя Кима в Белый дом в подходящее время. И он принял это», — отметил американский лидер, которого цитирует «РИА Новости».

Встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в отеле «Капелла» на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын не стал подписывать договор маркером с именем Трампа
Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном еще много раз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017