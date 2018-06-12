Ким Чен Ын не стал подписывать договор маркером с именем Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын на двустороннем саммите в Сингапуре 12 июня не стал подписывать договор с президентом США Дональдом Трампом маркером, предложенным американской стороной. Для этого он воспользовался перьевой ручкой, которую ему подала сестра Ким Е Чжо.

Как отмечает «РИА Новости», еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Трампа, сотрудник охраны лидера КНДР в белых перчатках открыл маркер и тщательно протер его салфеткой.

Но непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра и протянула перьевую ручку, которой и был подписан итоговый документ.

В соглашении говорится, что США и КНДР готовы к новым отношениям и миру. По итогам переговоров Трамп взял на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, а Ким Чен Ын подтвердил приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. Она началась с рукопожатия лидеров. Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков, позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. После этого они вместе пообедали и совершили прогулку.