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Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном еще много раз

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп по итогам двусторонних переговоров в Сингапуре заявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще «много раз».

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов после подписания совместного документа по итогам саммита, сообщает ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил, что Ким Чен Ын — «очень талантливый» человек и «очень умный переговорщик», который любит свою страну.

12 июня Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. Американский лидер назвал его «важным и всеобъемлющим» и заявил, что отношения двух стран теперь будут кардинально отличаться от того, что было до сих пор. Глава КНДР назвал саммит историческим и отметил, что стороны решили забыть о прошлых разногласиях. 

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