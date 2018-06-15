Трамп подтвердил возможность скорой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что вскоре может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

10 июня Путин заявил, что солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросу о необходимости проведения двусторонней встречи. Он добавил, что они не обсуждали с Трампом место проведения переговоров. Президент пояснил, что это вопрос технический и главное — это наполнить встречу конкретным содержанием.