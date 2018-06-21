Болтон прилетит в Москву готовить встречу Трампа и Путина

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву. Его визит запланирован на следующую неделю.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на источники, Болтон направляется в Россию для подготовки саммита РФ–США.

Трамп сообщил в июне, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.