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Болтон прилетит в Москву готовить встречу Трампа и Путина

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Фото: Global Look Press/Michael Candelori
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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву. Его визит запланирован на следующую неделю.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на источники, Болтон направляется в Россию для подготовки саммита РФ–США.

Трамп сообщил в июне, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.

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