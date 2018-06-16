Советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина

Предложение президента США Дональда Трампа провести встречу в Вашингтоне с российским лидером Владимиром Путиным было проигнорировано советниками Белого дома. Об этом сообщила The Washington Post в пятницу, 15 июня.

«После встречи (во Вьетнаме – ред.) президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — цитирует неназванный источник в администрации Белого дома RT.

Само предложение прозвучало после знакомства двух лидеров на полях АТЭС во Вьетнаме, при этом советники решили подождать, пока у Трампа не угаснет интерес к встрече.

16 июня стало известно, что Трамп в беседе с журналистами восхитился послушанием подчиненных северокорейского лидера Ким Чен Ына и заявил, что хотел бы таких же сотрудников.