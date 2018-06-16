Трамп восхитился поведением подчиненных Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп восхитился послушанием подчиненных северокорейского лидера Ким Чен Ына и заявил, что хотел бы таких же сотрудников.

«Он (Ким Чен Ын) лидер своей страны, и он сильный лидер. Он не позволяет никому мыслить как-то иначе. Когда он говорит, его люди сидят и внимательно слушают — я хочу, чтобы мои люди вели себя так же», — рассказал Трамп в беседе с журналистами.

Ранее американский лидер заявил, что во время саммита с лидером КНДР в Сингапуре между ним и Ким Чен Ыном возникла «химия».

«Мы очень хорошо поладили», — сказал Трамп.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына.

По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества. Оба лидера охарактеризовали свою встречу как хорошую и заявили о новом этапе отношений США и КНДР.