Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца

Президент США Дональд Трамп намерен позвонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну в День отца, 17 июня. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Глава Белого дома заявил, что поладил с северокорейским руководителем, с которым у него сложилась «хорошая химия». Он также рассказал о планах его предшественника Барака Обамы в отношении Пхеньяна.

«Когда я говорил с президентом Обамой, он по существу был готов вступить в войну с Северной Кореей», — приводит слова Трампа ТАСС.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР, по итогам которой был подписан совместный документ. Северная Корея взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военно-морские учения.