Путину вручили послание от Ким Чен Ына
Президенту России Владимиру Путину передали личное послание от руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Его вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам во время встречи в Кремле. Содержание документа не раскрывается.
Путин, в свою очередь, подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По его словам, визит может быть связан как с отдельной встречей, так и состояться в привязке к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Российский лидер также отметил, что недавний саммит США–КНДР дает шансы на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
«Благодаря этой встрече этот неблагоприятный возможный сценарий отодвинут, а наоборот, появились [перспективы] урегулирования всех проблем мирными, политико-дипломатическим средствами», — цитирует Путина «РИА Новости». Кроме того, президент России заявил о готовности Москвы содействовать налаживанию контактов Пхеньяна, в том числе в сфере экономического сотрудничества.
Ранее в Министерстве иностранных дел России позитивно оценили итоги саммита США–КНДР. Там отметили, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг Корейского полуострова.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. По ее итогам лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи подписали совместный документ, согласно которому Вашингтон гарантирует безопасность КНДР, а Пхеньян — завершение процесса ядерного разоружения.