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Путину вручили послание от Ким Чен Ына

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президенту России Владимиру Путину передали личное послание от руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Его вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам во время встречи в Кремле. Содержание документа не раскрывается.

Путин, в свою очередь, подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По его словам, визит может быть связан как с отдельной встречей, так и состояться в привязке к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Российский лидер также отметил, что недавний саммит США–КНДР дает шансы на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

«Благодаря этой встрече этот неблагоприятный возможный сценарий отодвинут, а наоборот, появились [перспективы] урегулирования всех проблем мирными, политико-дипломатическим средствами», — цитирует Путина «РИА Новости». Кроме того, президент России заявил о готовности Москвы содействовать налаживанию контактов Пхеньяна, в том числе в сфере экономического сотрудничества.

Ранее в Министерстве иностранных дел России позитивно оценили итоги саммита США–КНДР. Там отметили, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. По ее итогам лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи подписали совместный документ, согласно которому Вашингтон гарантирует безопасность КНДР, а Пхеньян — завершение процесса ядерного разоружения.

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