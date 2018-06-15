Россия предложила изменить режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

Москва выступает за изменение режима санкций, который Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, это важный элемент процесса нормализации обстановки на Корейском полуострове.

«Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учетом динамики ситуации», — подчеркнула дипломат. Она напомнила, что Москва положительно оценила недавний саммит США–КНДР, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации полуострова.

Кроме того, Захарова рассказала, что 20 июня по приглашению президента Владимира Путина в Россию приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В частности, у него запланированы переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и выступление на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Накануне, 14 июня, Путин принял в Кремле председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама, который передал главе государства личное послание от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.