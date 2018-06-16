Трамп назвал главу Еврокомиссии «жестоким убийцей»

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «большой семерки» в Канаде назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей».

По данным The Wall Street Journal, атмосфера на саммите была напряженной, в основном из-за резких высказываний Трампа.

Причиной критики американского лидера в адрес Юнкера стали наложенные Брюсселем штрафы на технологические компании США. Также Трампа не устроило то, что переговоры по торговле Вашингтон вынужден вести через Еврокомиссию, а не напрямую с Германией или Францией.

Издание со ссылкой на европейских дипломатов, присутствовавших на саммите, отмечает, что в настроении лидеров G7 наблюдалось разочарование из-за несогласия Трампа с ними по многим вопросам. Так, например, никто не смог убедить американского лидера изменить позицию по тарифам на импорт товаров, охране окружающей среды или по вопросу иммиграции.

В ответ на последнее Трамп «пригрозил» отправить мексиканских нелегалов в Японию.

«Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии), у тебя нет этой проблемы, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и тогда ты очень захочешь уйти со своей работы», –– сказал Трамп.

Кроме того, говоря о проблеме терроризма, президент США заявил, что «все террористы в Париже».

Саммит G7 прошел в Канаде 8–9 июня.