Трамп опубликовал «дружественные» фотографии с лидерами G7
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июля, опубликовал в своем Twitter фотографии с саммита G7, где он и главы других государств запечатлены в дружеской обстановке.
Поводом стала фотография, где Трамп, скрестив руки, смотрит на лидеров других стран «семерки».
«У меня отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но фейковые новости показывают только плохие фотографии (подразумевающие гнев) с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!» — цитирует его RT.
Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Многие считают, что данный снимок говорит о наличии серьезных разногласий между западными странами, которые, по всей видимости, были вызваны действиями американского лидера.
11 июня официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала снимок, сделанный пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите G7, заметив, что может быть «еще и не так».