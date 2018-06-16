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Трамп опубликовал «дружественные» фотографии с лидерами G7

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Фото: Twitter.com/Donald J. Trump
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июля, опубликовал в своем Twitter фотографии с саммита G7, где он и главы других государств запечатлены в дружеской обстановке.

Поводом стала фотография, где Трамп, скрестив руки, смотрит на лидеров других стран «семерки».

«У меня отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но фейковые новости показывают только плохие фотографии (подразумевающие гнев) с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!» — цитирует его RT.

Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Многие считают, что данный снимок говорит о наличии серьезных разногласий между западными странами, которые, по всей видимости, были вызваны действиями американского лидера.

11 июня официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала снимок, сделанный пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите G7, заметив, что может быть «еще и не так».

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