Трамп опубликовал «дружественные» фотографии с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июля, опубликовал в своем Twitter фотографии с саммита G7, где он и главы других государств запечатлены в дружеской обстановке.

Поводом стала фотография, где Трамп, скрестив руки, смотрит на лидеров других стран «семерки».

«У меня отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но фейковые новости показывают только плохие фотографии (подразумевающие гнев) с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!» — цитирует его RT.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Многие считают, что данный снимок говорит о наличии серьезных разногласий между западными странами, которые, по всей видимости, были вызваны действиями американского лидера.

11 июня официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала снимок, сделанный пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите G7, заметив, что может быть «еще и не так».