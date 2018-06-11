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Захарова оценила фото с окружившими Трампа лидерами G7

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снимок, сделанный пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите G7 («большой семерки») в канадском Квебеке.

«Впервые видя подобную фотографию, я думаю: «Фотошоп, конечно. Не может такого быть», — написала Захарова в Facebook. 

Позже она отметила, что может быть «еще и не так». 

«Неважно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят», — отметила она.

Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Многие считают, что данный снимок говорит о наличии серьезных разногласий между западными странами, которые, по всей видимости, были вызваны действиями американского лидера.

9 июня Трамп выложил фото с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддержал американского президента в том, что в G7 необходимо вернуть Россию. 

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