СМИ рассказали о «колкостях» Трампа в адрес лидеров G7 на саммите в Канаде

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «большой семерки» в Канаде пугал премьер-министра Японии мигрантами и завил президенту Франции, что «все террористы в Париже».

Как пишет The Wall Street Journal, атмосфера на саммите была напряженной, не малую роль в этом сыграли и резкие высказывания американского лидера.

Присутствовавшие на встречах лидеров G7 в Канаде рассказали изданию, что Трамп довольно остро прокомментировал проблемы иммиграции, терроризма и другие темы.

Так, президент США назвал ситуацию с мигрантами огромной проблемой для Европы и обратился после этого к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

«Синдзо, у тебя нет этой проблемы, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев и тогда ты очень захочешь уйти со своей работы», –– заявил Трамп.

После этого в ходе обсуждения ситуации с Ираном и террористической угрозы, американский лидер сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что все террористы в Париже.

«Ты (Макрон. — Ред.) должен быть знаком с этим (с проблемой терроризма. — Ред.), потому что все террористы в Париже», –– сказал Трамп.

Источник газеты отметил, что несмотря на то, что в «воздухе витало раздражение», все пытались сохранять спокойствие и быть рациональными.

15 июня сообщалось, что на саммите G7 Трамп возложил вину за «потерю Крыма» на своего предшественника Барака Обаму и заявил, что полуостров принадлежит России.

При этом в Белом доме отказались подтверждать, действительно ли американский лидер сделал такое заявление.

Саммит G7 прошел в Канаде 8-9 июня.

G7 –– объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. До 2014 года в дискуссионный клуб входила и Россия.