Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял» Крым.

«Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим», — написал сенатор в Twitter.

Он отметил, что жители полуострова просто не захотели после госпереворота остаться в составе Украины.

«Но в том, что Крым — русский, Трамп прав», — написал Пушков, отметив, что американский лидер ощущает ситуацию лучше, чем многие другие политики в США и Европе.

Ранее 15 июня Трамп заявил, что ответственность за присоединение Крыма к России в результате референдума 2014 года несет Обама.

Регион вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В Москве настаивают на том, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.