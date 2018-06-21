В Белом доме задумались о новых подходах в диалоге с РФ

В преддверии возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предстоящего визита американских сенаторов в Москву в Белом доме и конгрессе задумались о новой стратегии построения контактов с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на американский дипломатический источник и собеседника в политических кругах в Вашингтоне.

«Сейчас, с одной стороны, у США возникли серьезные трения с ЕС и разгорается торговая война с Китаем. А с другой — Трамп находится в шаге от того, чтобы прослыть миротворцем на Корейском полуострове (хотя и не всем это нравится). Президент никогда не скрывал, что выступает за диалог с Россией», — заявил один из экспертов.

По словам собеседника издания, налаживание отношений с Россией позволит Трампу заявить о себе, как об «умеющем решать проблемы» лидере.

«Поэтому всё больше людей в администрации и конгрессе не хотят упустить эту волну», — отметил он.

Как уточнил другой источник, о грядущей смене вектора отношений больше говорит не столько подготовка к встрече лидеров, сколько планы сенаторов приехать в Москву. Ведь если на уровне лидеров за полтора года состоялись две встречи и несколько телефонных переговоров, то законодатели обеих стран так и не смогли хотя бы рамочно сверить часы, считает собеседник газеты.

Подробнее о прогнозах развития российско-американских отношений читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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