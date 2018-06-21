Не упустить момент

В преддверии возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также визита американских сенаторов в Москву в Белом доме и конгрессе активизировались сторонники обновления отношений двух стран. Об этом «Известиям» рассказали американский дипломатический источник и собеседник в политических кругах в Вашингтоне. Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что, несмотря на сохраняющийся в администрации США раскол на российском направлении, вопрос выработки новой стратегии для контактов с РФ выходит на повестку дня. Время разговаривать действительно пришло, считают и в Совете Федерации.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в обозримом будущем, а перед ним российскую столицу должна посетить группа американских сенаторов. Учитывая, что контакты РФ и США в последние годы были минимизированы, эти встречи станут весьма важным шагом на пути возобновления диалога. На этом фоне в Белом доме и Конгрессе разворачивается «большая игра» — решается, кто поможет Дональду Трампу перейти от слов к реальным попыткам поладить с Россией. Как пояснили «Известиям» два собеседника в Вашингтоне, открыто поддерживать президента в этом вопросе пока мало кто решается — слишком велика вероятность обратить на себя внимание спецпрокурора по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера. Однако число тех, кто считает, что подходящий момент для возобновления контактов с РФ наступил, постепенно растет.

— Сейчас, с одной стороны, у США возникли серьезные трения с ЕС и разгорается торговая война с Китаем. А с другой — Трамп находится в шаге от того, чтобы прослыть миротворцем на Корейском полуострове (хотя и не всем это нравится). Президент никогда не скрывал, что выступает за диалог с Россией. И если ему удастся задать позитивный тренд в отношениях с Москвой, он сможет еще увереннее позиционировать себя как человека, «умеющего решать проблемы». Поэтому все больше людей в администрации и Конгрессе не хотят упустить эту волну, — пояснил один из собеседников «Известий».

По словам другого источника, о возможной смене настроений больше говорит даже не подготовка к саммиту двух президентов, а намерения группы американских сенаторов приехать в Москву. Ведь если на уровне лидеров за полтора года состоялись две встречи и несколько телефонных переговоров, то законодатели обеих стран так и не смогли хотя бы рамочно сверить часы.

— Белый дом и некоторые конгрессмены действительно считают, что сейчас самое время возобновить диалог с российскими партнерами, — заявил «Известиям» руководитель Центра военно-политического анализа в Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц.

На фоне временного урегулирования корейского кризиса, недавнего решения США выйти из иранской ядерной сделки и усиливающегося торгового противостояния с Китаем американские политики вновь задумались о том, как выстраивать сотрудничество с Россией, считает политолог.

Ранее появившуюся информацию о примерных датах визита делегации сенаторов США в Москву подтвердил источник «Известий» в дипломатических кругах. По данным газеты Washington Post, в числе гостей российской столицы могут оказаться сенаторы-республиканцы Ричард Шелби из Алабамы, Джон Нили Кеннеди из Луизианы и Джон Хевен из Северной Дакоты.

— Сенаторы планируют поездку на начало июля. Детали до сих пор прорабатываются, — сказал американский дипломат.

Ранее, комментируя возможность встречи законодателей РФ и США в Москве, в американском посольстве «Известия» заверили, что глава дипмиссии Джон Хантсман «приветствует визиты представителей конгресса США в Российскую Федерацию».

Профессор Джорджтаунского университета, сотрудник The Atlantic Council Андерс Ослунд, участвовавший в подготовке нашумевшего «кремлевского доклада», в беседе с «Известиями» отметил, что сейчас крайне сложно понять, какую политику США проводят в отношении России. Однако «очевидно, что президент Трамп следует другой политической линии, нежели остальная часть его администрации», считает он.

— Посол Джон Хантсман кажется единственным представителем президента, который поддерживает его в этой политике [на российском направлении], — сказал эксперт.

Как пояснил «Известиям» один из собеседников в политических кругах в Вашингтоне, подобная открытость Джона Хантсмана во многом связана с его должностью. Будучи послом, он ожидаемо выступает за расширение контактов с РФ — следовательно, и оказаться «под колпаком» у Роберта Мюллера ему не грозит.

Российско-американские отношения сейчас находятся на таком уровне, что «снизу уже никто не постучит», уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что «время разговаривать» уже пришло. Контакты представителей как исполнительной, так и законодательной власти будут способствовать выходу диалога двух стран из тупика, считает российский сенатор.

— Не сомневаюсь, что в конгрессе США есть здравые головы. Подвижки наметились, когда стало понятно, что отношения в тупике и из него надо выходить, — заявил Владимир Джабаров.

По его мнению, «саммит — вершина пирамиды двусторонних отношений». Учитывая, что предыдущие переговоры были довольно краткими, накопились вопросы, требующие долгих часов обсуждения. А возможный визит американских законодателей в Москву станет своего рода позитивным индикатором, поскольку «парламентская дипломатия играет важную роль в современных международных отношениях», заметил сенатор.