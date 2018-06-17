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Посол США в РФ Хантсман работает над визитом сенаторов в Москву

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Визит в Москву группы американских сенаторов в настоящее время прорабатывает посол США в России Джон Хантсман. Цель поездки республиканцев — проведение консультаций с представителями властей РФ и изучение вопроса нормализации отношений между двумя странами. Об этом в субботу, 16 июня, сообщила газета The Washington Post.

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По данным издания, Хантсман — один из немногих представителей администрации президента Трампа, поддерживающих сотрудничество Москвы и Вашингтона. 

В Москву собираются сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн, добавляет «Газета.ру». Уточняется, что сенаторы-республиканцы хотят поехать в Россию «для понимания того, что происходит».

В начале июня Хантсман подтвердил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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