Посол США в РФ Хантсман работает над визитом сенаторов в Москву

Визит в Москву группы американских сенаторов в настоящее время прорабатывает посол США в России Джон Хантсман. Цель поездки республиканцев — проведение консультаций с представителями властей РФ и изучение вопроса нормализации отношений между двумя странами. Об этом в субботу, 16 июня, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Хантсман — один из немногих представителей администрации президента Трампа, поддерживающих сотрудничество Москвы и Вашингтона.

В Москву собираются сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн, добавляет «Газета.ру». Уточняется, что сенаторы-республиканцы хотят поехать в Россию «для понимания того, что происходит».

В начале июня Хантсман подтвердил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным.