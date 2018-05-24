Хантсман проведет на ПМЭФ-2018 встречи с американскими бизнесменами

Глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман проведет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встречи представителями американского бизнеса.

«Я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить возможности для будущего сотрудничества. Диалог — единственный путь к прогрессу», — цитирует дипломата пресс-служба посольства США.

По словам Хантсмана, сотрудничество в отраслях, «в отношении которых не действуют санкции, — это краеугольный камень в основе развития долгосрочного взаимодействия» России и США.

Ранее стало известно, что Хантсман собирался выступить со вступительным словом на одной из панелей ПМЭФ, но передумал из-за возможного повышенного внимания СМИ к его участию.