Неочевидный саммит

Советники президента США пробуют спустить на тормозах его пожелания по организации американо-российского саммита, сообщила The Washington Post. При этом официально и в Москве, и в Вашингтоне говорят о том, что совсем не против встречи лидеров, однако каких-либо конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Зачем ближайшие помощники Трампа ставят ему палки в колеса и возможны ли переговоры президентов России и США в обозримой перспективе, разбирался портал iz.ru.

Включили игнор

О необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп начал говорить после ноябрьского саммита АТЭС в Дананге, где руководители двух стран смогли кратко пообщаться «на полях». Однако, как пишет The Washington Post, планы главы американской администрации были встречены с холодком его ближайшим окружением. «После той встречи (во Вьетнаме) президент заявил, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом, — приводит газета слова одного из американских чиновников, беседовавших с изданием на условиях сохранения анонимности. — Мы это проигнорировали».

putr1 Церемония фотографирования лидеров экономик форума АТЭС Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Помощники Трампа из Совета национальной безопасности тогда выступили против идеи встречи на высшем уровне, заявляя, что не отнеслись к интересу президента к организации саммита как к приказу начать его подготовку. «Они решили: давайте-ка подождем и посмотрим, поднимет ли он вновь эту тему», — отметил собеседник WP.

Официального подтверждения информация об итальянской забастовке в окружении Трампа, естественно, не получила. Впрочем, слова источников газеты выглядят убедительно с учетом того, что разногласия между хозяином Белого дома и «президентской ратью» (пусть и не всей) не раз возникали и в прошлом. Другое дело, что сейчас Трамп, похоже, наступает на грабли, которые сам же себе заботливо и подложил несколькими месяцами ранее, когда практически полностью сменил свою команду, отвечающую за внешнюю политику и вопросы национальной безопасности.

В результате этой кадровой чистки во главе госдепартамента США встал директор ЦРУ Майк Помпео (освобожденное им место досталось Джине Хаспел, первой женщине на посту главы этой спецслужбы), а должность помощника президента по нацбезопасности занял Джон Болтон, «ястреб», известный своим жестким подходом по отношению к недругам Америки, к числу которых, похоже, сейчас в Вашингтоне многие относят и Россию.

Сесть за стол в Вене

Как отмечает The Washington Post, стремление Трампа к взаимодействию с Кремлем «столкнулось с сопротивлением со стороны старших политических советников и дипломатов, которые ставят под сомнение ценность встречи с Путиным и беспокоятся о том, что переговоры с глазу на глаз могут бросить тень на саммит НАТО в Брюсселе».

putr2 Участники 25-го саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Однако именно июльская встреча глав государств и правительств стран–членов Североатлантического альянса, которая должна пройти 11–12 июля, может помочь лидерам России и США провести полноценный саммит. По меньшей мере, это будет гораздо удобнее сделать в тот момент, когда американский лидер будет находиться в Европе, — и в логистическом, да и в протокольно-дипломатическом плане.

Называлась уже и возможная площадка для российско-американского саммита — ей может стать Вена. Сперва о такой возможности писала американская The Wall Street Journal — по ее данным, о возможности проведения там встречи с Трампом Владимир Путин беседовал с благоволящим России австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Тот вроде бы даже довел до американского руководства свои соображения по организации саммита. Позднее «австрийский вариант» в интервью ТАСС косвенно подтвердил и Ричард Хукер, старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча в Вене, Хукер сказал: «Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято». Тем не менее «успехи Трампа в продвижении планирования саммита означают победу над его же советниками, которые склоняли его к применению ряда «ястребиных» подходов к России» в прошлом, о которых президент в итоге пожалел, отмечает WP.

Сенатская помощь

Частью подготовки к американо-российскому саммиту может оказаться и ожидающийся визит в Москву делегации сенаторов-республиканцев — о возможности такой поездки законодателей сообщила та же The Washington Post. По приглашению посла Джона Хантсмана в российскую столицу могут прилететь, в частности, Ричард Шелби (Алабама), Джон Нили Кеннеди (Луизиана) и Джон Ховен (Северная Дакота). По словам знакомого с работой Хантсмана собеседника, посол «заинтересован в том, чтобы прежде всего показать российской стороне, что даже выступающие с наиболее жестких позиций законодатели готовы работать ради улучшения отношений — если сама Россия продемонстрирует добросовестные усилия», указывает газета.

putr6 По приглашению посла Джона Хантсмана могут прилететь сенаторы-республиканцы Фото: ТАСС/Антон Балашов

В целом на рабочем уровне представители России и США в последние месяцы общаются не так уж и редко. Так, в конце апреля состоялась встреча Джона Болтона и российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова (последний потом рассказывал, что обсуждался «весь комплекс раздражителей» в двусторонних отношениях, а также «некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности»).

14 июня по телефону пообщались начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Беседе предшествовала состоявшаяся неделей ранее их личная встреча в Финляндии. Согласно сообщению, распространенному пресс-службой КНШ, в ходе телефонных переговоров генералы обсудили, в частности, «дальнейшее предотвращение конфликтов в ходе операций коалиции и России и в Сирии, а также нынешнюю ситуацию в сфере международной безопасности в Европе и других ключевых регионах мира».

«Как только, так сразу»

Официальная Москва говорит о том, что в целом не против встречи руководителей двух стран, однако какой-либо конкретики опять же не озвучивает. Владимир Путин 10 июня на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что переговоры с Трампом состоятся «как только, так сразу». «Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — добавил глава государства.

putr3 Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС в Дананге Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По словам Путина, «многие страны изъявляют желание» помочь с организацией саммита. «Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал», — сказал российский лидер, при этом добавив, что выбор места такой встречи — вопрос технический.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 14 июня признал, что прогресса в подготовке встречи на высшем уровне пока нет. «Мы, как и раньше, сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию», — сказал дипломат.

В поисках позитива

Именно трудности с формированием такой повестки саммита, которая смотрелась бы выигрышно для обеих сторон, возможно, и являются препятствием для проведения встречи Путина и Трампа. Проблем в отношениях двух стран хватает, взять хотя бы упреки Соединенных Штатов в адрес России в связи с ситуацией в Сирии, на юго-востоке Украины, тема предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы, а также «дело Скрипалей», на которое ряд стран Запада во главе с США ответил высылкой российских дипломатов.

putr4 29 марта было объявлено о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Кроме того, подготовка к саммиту идет на фоне мощного американского санкционного давления — очередной порцией ограничительных мер Вашингтон «угостил» Россию накануне начала чемпионата мира по футболу. Вряд ли это совпадение оказалось случайным, что заставляет лишний раз задуматься о том, готова ли американская сторона к формированию той положительной атмосферы, которая необходима для встречи двух президентов.

Нет пока особых надежд и на то, что нынешнее отношение Вашингтона к Москве будет меняться — как отмечает телеканал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник, «американская администрация продолжит жесткий курс по отношению к Москве, несмотря на понимание того, что такие подходы, похоже, порой вступают в противоречие с оптимистичными комментариями президента [Трампа] о сферах возможного сотрудничества» с Кремлем.

Другого нет у нас пути

Впрочем, политика конфронтации и взаимных упреков по определению бесперспективна, а значит, без налаживания диалога обойтись не получится. В этом плане на руку сторонникам проведения российско-американского саммита могут сыграть и последние международные события, в том числе состоявшаяся в Сингапуре историческая встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

putr5 Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Именно развитие ситуации на Корейском полуострове может стать одной из актуальных тем переговоров Путина и Трампа, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Сегодня Америка заинтересована в быстром прогрессе по этому вопросу, и создается впечатление, что американцам нужно содействие Китая и России в плане нажима на Пхеньян», — отметил эксперт в интервью МК.

Специалист предполагает, что встреча президентов России и США «действительно состоится в течение лета», то есть до начала общеполитической дискуссии в рамках Генассамблеи ООН, которая традиционно открывается в сентябре.

По оценке профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, встречи президентов России и США не стоит ждать до поздней осени или начала зимы. «Сейчас Трамп сам себе не принадлежит. Встречу с Путиным ему логично было бы провести тогда, когда у него будет больше рычагов влияния и на внутреннюю, и на внешнюю политику, — например, после ноябрьских выборов в конгресс, — отметил специалист в беседе с RT. — Я прогнозирую, что после них большинство в обеих палатах будет уже у тех республиканцев, которые поддерживают Трампа, а не его противников».