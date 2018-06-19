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Неочевидный саммит

Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Неочевидный саммит
2018-06-18 13:02:29">
2018-06-18 13:02:29
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Советники президента США пробуют спустить на тормозах его пожелания по организации американо-российского саммита, сообщила The Washington Post. При этом официально и в Москве, и в Вашингтоне говорят о том, что совсем не против встречи лидеров, однако каких-либо конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Зачем ближайшие помощники Трампа ставят ему палки в колеса и возможны ли переговоры президентов России и США в обозримой перспективе, разбирался портал iz.ru.

Включили игнор

О необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп начал говорить после ноябрьского саммита АТЭС в Дананге, где руководители двух стран смогли кратко пообщаться «на полях». Однако, как пишет The Washington Post, планы главы американской администрации были встречены с холодком его ближайшим окружением. «После той встречи (во Вьетнаме) президент заявил, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом, — приводит газета слова одного из американских чиновников, беседовавших с изданием на условиях сохранения анонимности. — Мы это проигнорировали».

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Церемония фотографирования лидеров экономик форума АТЭС

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент США Дональд Трамп назначил своим советником по нацбезопасности «ястреба», предпочитающего бомбы дипломатии

Помощники Трампа из Совета национальной безопасности тогда выступили против идеи встречи на высшем уровне, заявляя, что не отнеслись к интересу президента к организации саммита как к приказу начать его подготовку. «Они решили: давайте-ка подождем и посмотрим, поднимет ли он вновь эту тему», — отметил собеседник WP.

Официального подтверждения информация об итальянской забастовке в окружении Трампа, естественно, не получила. Впрочем, слова источников газеты выглядят убедительно с учетом того, что разногласия между хозяином Белого дома и «президентской ратью» (пусть и не всей) не раз возникали и в прошлом. Другое дело, что сейчас Трамп, похоже, наступает на грабли, которые сам же себе заботливо и подложил несколькими месяцами ранее, когда практически полностью сменил свою команду, отвечающую за внешнюю политику и вопросы национальной безопасности.

В результате этой кадровой чистки во главе госдепартамента США встал директор ЦРУ Майк Помпео (освобожденное им место досталось Джине Хаспел, первой женщине на посту главы этой спецслужбы), а должность помощника президента по нацбезопасности занял Джон Болтон, «ястреб», известный своим жестким подходом по отношению к недругам Америки, к числу которых, похоже, сейчас в Вашингтоне многие относят и Россию.

Сесть за стол в Вене

Как отмечает The Washington Post, стремление Трампа к взаимодействию с Кремлем «столкнулось с сопротивлением со стороны старших политических советников и дипломатов, которые ставят под сомнение ценность встречи с Путиным и беспокоятся о том, что переговоры с глазу на глаз могут бросить тень на саммит НАТО в Брюсселе».

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Участники 25-го саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество»

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина

Однако именно июльская встреча глав государств и правительств стран–членов Североатлантического альянса, которая должна пройти 11–12 июля, может помочь лидерам России и США провести полноценный саммит. По меньшей мере, это будет гораздо удобнее сделать в тот момент, когда американский лидер будет находиться в Европе, — и в логистическом, да и в протокольно-дипломатическом плане.

Называлась уже и возможная площадка для российско-американского саммита — ей может стать Вена. Сперва о такой возможности писала американская The Wall Street Journal — по ее данным, о возможности проведения там встречи с Трампом Владимир Путин беседовал с благоволящим России австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Тот вроде бы даже довел до американского руководства свои соображения по организации саммита. Позднее «австрийский вариант» в интервью ТАСС косвенно подтвердил и Ричард Хукер, старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Австрия подтвердила желание провести встречу Путина и Трампа в Вене

Отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча в Вене, Хукер сказал: «Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято». Тем не менее «успехи Трампа в продвижении планирования саммита означают победу над его же советниками, которые склоняли его к применению ряда «ястребиных» подходов к России» в прошлом, о которых президент в итоге пожалел, отмечает WP.

Сенатская помощь

Частью подготовки к американо-российскому саммиту может оказаться и ожидающийся визит в Москву делегации сенаторов-республиканцев — о возможности такой поездки законодателей сообщила та же The Washington Post. По приглашению посла Джона Хантсмана в российскую столицу могут прилететь, в частности, Ричард Шелби (Алабама), Джон Нили Кеннеди (Луизиана) и Джон Ховен (Северная Дакота). По словам знакомого с работой Хантсмана собеседника, посол «заинтересован в том, чтобы прежде всего показать российской стороне, что даже выступающие с наиболее жестких позиций законодатели готовы работать ради улучшения отношений — если сама Россия продемонстрирует добросовестные усилия», указывает газета.

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По приглашению посла Джона Хантсмана могут прилететь сенаторы-республиканцы

Фото: ТАСС/Антон Балашов

В целом на рабочем уровне представители России и США в последние месяцы общаются не так уж и редко. Так, в конце апреля состоялась встреча Джона Болтона и российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова (последний потом рассказывал, что обсуждался «весь комплекс раздражителей» в двусторонних отношениях, а также «некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности»).

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14 июня по телефону пообщались начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Беседе предшествовала состоявшаяся неделей ранее их личная встреча в Финляндии. Согласно сообщению, распространенному пресс-службой КНШ, в ходе телефонных переговоров генералы обсудили, в частности, «дальнейшее предотвращение конфликтов в ходе операций коалиции и России и в Сирии, а также нынешнюю ситуацию в сфере международной безопасности в Европе и других ключевых регионах мира».

«Как только, так сразу»

Официальная Москва говорит о том, что в целом не против встречи руководителей двух стран, однако какой-либо конкретики опять же не озвучивает. Владимир Путин 10 июня на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что переговоры с Трампом состоятся «как только, так сразу». «Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — добавил глава государства.

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС в Дананге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По словам Путина, «многие страны изъявляют желание» помочь с организацией саммита. «Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал», — сказал российский лидер, при этом добавив, что выбор места такой встречи — вопрос технический.

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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 14 июня признал, что прогресса в подготовке встречи на высшем уровне пока нет. «Мы, как и раньше, сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию», — сказал дипломат.

В поисках позитива

Именно трудности с формированием такой повестки саммита, которая смотрелась бы выигрышно для обеих сторон, возможно, и являются препятствием для проведения встречи Путина и Трампа. Проблем в отношениях двух стран хватает, взять хотя бы упреки Соединенных Штатов в адрес России в связи с ситуацией в Сирии, на юго-востоке Украины, тема предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы, а также «дело Скрипалей», на которое ряд стран Запада во главе с США ответил высылкой российских дипломатов.

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29 марта было объявлено о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Кроме того, подготовка к саммиту идет на фоне мощного американского санкционного давления — очередной порцией ограничительных мер Вашингтон «угостил» Россию накануне начала чемпионата мира по футболу. Вряд ли это совпадение оказалось случайным, что заставляет лишний раз задуматься о том, готова ли американская сторона к формированию той положительной атмосферы, которая необходима для встречи двух президентов.

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Нет пока особых надежд и на то, что нынешнее отношение Вашингтона к Москве будет меняться — как отмечает телеканал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник, «американская администрация продолжит жесткий курс по отношению к Москве, несмотря на понимание того, что такие подходы, похоже, порой вступают в противоречие с оптимистичными комментариями президента [Трампа] о сферах возможного сотрудничества» с Кремлем.

Другого нет у нас пути

Впрочем, политика конфронтации и взаимных упреков по определению бесперспективна, а значит, без налаживания диалога обойтись не получится. В этом плане на руку сторонникам проведения российско-американского саммита могут сыграть и последние международные события, в том числе состоявшаяся в Сингапуре историческая встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Именно развитие ситуации на Корейском полуострове может стать одной из актуальных тем переговоров Путина и Трампа, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Сегодня Америка заинтересована в быстром прогрессе по этому вопросу, и создается впечатление, что американцам нужно содействие Китая и России в плане нажима на Пхеньян», — отметил эксперт в интервью МК.

Специалист предполагает, что встреча президентов России и США «действительно состоится в течение лета», то есть до начала общеполитической дискуссии в рамках Генассамблеи ООН, которая традиционно открывается в сентябре.

По оценке профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, встречи президентов России и США не стоит ждать до поздней осени или начала зимы. «Сейчас Трамп сам себе не принадлежит. Встречу с Путиным ему логично было бы провести тогда, когда у него будет больше рычагов влияния и на внутреннюю, и на внешнюю политику, — например, после ноябрьских выборов в конгресс, — отметил специалист в беседе с RT. — Я прогнозирую, что после них большинство в обеих палатах будет уже у тех республиканцев, которые поддерживают Трампа, а не его противников».

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