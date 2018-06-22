Трамп изучает варианты встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил после встречи с губернаторами штатов и членами администрации в Белом доме.



«Мы рассматриваем эту возможность [проведения саммита], мы ее рассматриваем, равно как и с другими лидерами по всему миру», —приводит слова президента США Bloomberg.

По данным агентства, встреча глав двух государств может состояться уже в июле. Саммит может пройти до саммита НАТО 11 июля или после визита Трампа в Великобританию 13 июля.

Трамп уже заявлял о планах провести встречу с Путиным в скором времени. 21 июня СМИ сообщили, что советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США. Его визит запланирован на следующую неделю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что встреча может состояться уже этим летом.