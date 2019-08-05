Техасскому стрелку грозит смертная казнь

Мужчину, который устроил массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В этой связи ему грозит смертная казнь, сообщил в воскресенье, 4 августа, во время пресс-конференции представитель местной полиции Роберт Гомес.

«Расследование проводится по статье «убийство при отягчающих обстоятельствах», которое может караться смертной казнью», — сказал он, цитирует «РИА Новости». Полицейский уточнил, что расследование в настоящий момент продолжается.

За одни сутки в трех американских штатах произошла кровавая стрельба. Жертвами первого — и самого массового убийства — в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас. Дело о стрельбе в Эль-Пасо рассматривается как преступление на почве ненависти.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.