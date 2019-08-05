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Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США. Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, телеканал WHIO.

По его словам, лица, устроившие кровавую стрельбу, страдают от «действительно очень серьезных психических заболеваний». Он отметил, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия в США существует на протяжении долгого времени, и «это нужно прекратить».

«В нашей стране нет места ненависти», — сказал глава Белого дома.

За одни сутки в трех американских штатах произошла массовая стрельба. Жертвами первого ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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