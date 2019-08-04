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Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

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Фото: twitter.com
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Семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс, США), сообщает в воскресенье, 4 августа, NBC.

Стрельба произошла в ночь на воскресенье в одном из парков в центре Чикаго. Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Преступника объявили в розыск, полиция ведет расследование.

Это уже третий случай стрельбы в США за последние сутки. 3 августа произошла стрельба в техасском Эль-Пасо около 11:00 (20:00 мск) в универсаме Walmart. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.

Жертвами стрельбы в американском Дейтоне (штат Огайо), произошедшей в ночь на воскресенье, 4 августа, стали девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

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