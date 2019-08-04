Трамп отметил оперативность силовиков во время ЧП в Техасе и Огайо

Американский лидер Дональд Трамп отметил оперативную реакцию стражей порядка на инциденты со стрельбой в городе Дейтон, штат Огайо, и в техасском Эль-Пасо.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter. По словам политика, местные и федеральные правоохранительные органы, в том числе и ФБР, сотрудничают друг с другом. Собирается информация о двух инцидентах.

«Правоохранители были очень быстры в обоих случаях», — написал глава Белого дома в воскресенье, 4 августа.

Губернатор штата Огайо Майк Девайн распорядился наполовину приспустить все флаги в штате в память о жертвах стрельбы. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Глава штата также поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб.

Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла около 11:00 в субботу, 3 августа (20:00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.

Жертвами стрельбы в американском Дейтоне (штат Огайо), произошедшей в ночь на воскресенье, стали девять человек. Сам стрелок тоже погиб, сообщило местное полицейское управление. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.