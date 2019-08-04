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Очевидцы рассказали о стрельбе в Техасе

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Фото: REUTERS/Courtesy of Victoria Balderrama
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Человек, устроивший стрельбу в супермаркете в Техасе, делал все возможное, чтобы ранить как можно больше людей. Об этом рассказали очевидцы случившегося.

Свидетель происшествия Кендалл Лонг рассказал «РИА Новости», что стрелок «хотел крови», и когда люди начали разбегаться, стал стрелять все быстрее.

Бритни Лечуга, которая находилась в магазине вместе с матерью и братом, рассказала, что они стояли спиной к стрелку и поначалу приняли звуки выстрелов за шум строительных работ. Когда мать семейства поняла, что происходит, она велела детям пригнуться и вместе с ними выбежала через запасной выход. Девушка рассказала, что в супермаркете царила неразбериха, люди не знали, куда бежать и пытались спрятаться под развешанной одеждой.

Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла около 11:00 в субботу, 3 августа (20:00 мск) в универсаме Walmart. По последним данным, в результате погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Сообщалось также, что задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.

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