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Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас). Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо — это не только трагедия, но и проявление трусости. Вместе с каждым гражданином этой страны я осуждаю этот акт ненависти. Не существует причин или предлогов, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — сказал глава государства.

По его словам, он и его супруга Меланья Трамп выражают искренние соболезнования жителям Техаса.

По последним данным, в результате инцидента, который произошел в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall примерно в 11:00 субботы (20:00 мск), погибли по меньшей мере 20 человек. Еще не менее 26 получили ранения, передает телеканал CNN со ссылкой на власти штата.

Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса.

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