Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас). Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо — это не только трагедия, но и проявление трусости. Вместе с каждым гражданином этой страны я осуждаю этот акт ненависти. Не существует причин или предлогов, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — сказал глава государства.

По его словам, он и его супруга Меланья Трамп выражают искренние соболезнования жителям Техаса.

Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....