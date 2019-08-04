При стрельбе в Огайо погибли девять человек

Жертвами стрельбы в американском Дейтоне (штат Огайо) стали девять человек. Сам стрелок тоже погиб, сообщило местное полицейское управление.

16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести в больницы Грандвью и Кеттеринг, отметили в полиции. Некоторые из пострадавших в критическом состоянии.

К расследованию преступления подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее было известно о семерых погибших. Также сообщалось о сообщнике стрелка, который мог скрыться с места преступления на машине.

В Twitter местной полиции сообщили, что ведется расследование. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать округа Орегон, где произошла стрельба.

Накануне стрельба, жертвами которой стали не менее 20 человек, произошла в Эль-Пасо, штат Техас. Злоумышленник открыл огонь по покупателям супермаркета Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Силовики также задержали еще одного подозреваемого.