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СМИ узнали о семи погибших при стрельбе в Огайо

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Фото: twitter.com
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Жертвами стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, США, могли стать семь человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию в воскресенье, 4 августа.

По данным WHIO-TV, нападавших было двое. Полиция разыскивает второго возможного стрелка, который мог покинуть район на внедорожнике темного цвета. Один стрелявший ликвидирован полицейскими.

Стрельба произошла в районе Орегон, на месте ЧП работают медики и полицейские. По данным врачей, среди раненых есть люди в критическом состоянии. Пострадавших направляют в больницы Грандвью и Кеттеринг.

В Twitter местной полиции сообщили, что ведется расследование. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать округа Орегон.

Накануне стрельба, жертвами которой стали не менее 20 человек, произошла в Эль-Пасо, штат Техас. Злоумышленник открыл огонь в супермаркете Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Силовики задержали второго подозреваемого.

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