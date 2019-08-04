СМИ сообщили о стрельбе с пострадавшими в американском Дейтоне

В городе Дейтон (США, штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию.

По информации WHIO-TV, стрельба началась около 2:00 по местному времени (9:00 мск). Человек, открывший огонь, предположительно, убит. Телеканал не уточняет число пострадавших, но сообщает, что их несколько.

Heavy со ссылкой на полицейские переговоры передает, что в городе могут находиться и другие стрелки.

На момент публикации новости сайт городской администрации и Twitter местного полицейского управления не сообщали о ЧП.

Накануне стрельба, жертвами которой стали не менее 20 человек, произошла в Эль-Пасо (Техас). Преступник открыл огонь в супермаркете Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Сообщалось также, что задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.