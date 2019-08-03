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СМИ сообщили о погибших в результате стрельбы в супермаркете Техаса

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Фото: Global Look Press/Austin McAfee
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В США в результате стрельбы в одном из техасских торговых центров пострадали несколько человек. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле торгового центра Walmart в Эль-Пасо. СМИ сообщили о 18 раненых. Задержаны несколько человек. Предполагается, что стрелявших было несколько, официально данная информация не подтверждена.

2 августа сообщалось, что неизвестный застрелил шесть человек в столице Хорватии, а 30 июля пять человек погибли, а двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин.

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