СМИ сообщили о погибших в результате стрельбы в супермаркете Техаса

В США в результате стрельбы в одном из техасских торговых центров пострадали несколько человек. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле торгового центра Walmart в Эль-Пасо. СМИ сообщили о 18 раненых. Задержаны несколько человек. Предполагается, что стрелявших было несколько, официально данная информация не подтверждена.

2 августа сообщалось, что неизвестный застрелил шесть человек в столице Хорватии, а 30 июля пять человек погибли, а двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин.