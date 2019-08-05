Демократы призвали сенат положить конец вооруженному насилию в США

Председатель палаты представителей американского конгресса, демократ от штата Калифорния Нэнси Пелоси обратилась к сенату, призвав их присоединиться к нижней палате законодательного органа, чтобы положить конец насилию с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

«У нас есть ответственность перед народом… Контролируемый республиканцами сенат должен остановить свое возмутительное препятствование (по законодательству об огнестрельном оружии. — Ред.) и присоединиться к палате представителей, чтобы положить конец ужасу и кровопролитию, которое происходит в Америке каждый день», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее официальном сайте в воскресенье, 4 августа.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк), в свою очередь, призвал лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконнелла прервать каникулы, на которых пребывают конгрессмены, и провести внеочередное заседание для того, чтобы принять проект закона об усилении контроля за оборотом оружия, передает ТАСС.

«Макконнелл должен экстренно созвать сенат, чтобы немедленно вынести на голосование законопроект о проверке данных, одобренный палатой представителей», — подчеркнул Шумер в Twitter.

Проект закона, о котором идет речь, был принят нижней палатой американского законодательного органа еще в феврале текущего года. В соответствии с ним предлагается ужесточить требования к проверке данных граждан, покупающих огнестрельное оружие.

За одни сутки в трех американских штатах произошла массовая стрельба. Жертвами ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.