Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны. Об этом сообщил телеканал CNN.

Таким образом, все флаги на Белом доме, общественных зданиях, военных постах, а также объектах за границей будут наполовину приспущены до вечера четверга, 8 августа.

Также президент заявил, что разделяет боль и страдания всех пострадавших в этих трагедиях. Ранее он решительно осудил расстрел в Техасе, назвав его проявлением трусости.

God bless the people of El Paso, Texas. God bless the people of Dayton, Ohio. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла около 11:00 в субботу, 3 августа (20:00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 20 человек и пострадали 26.

Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.

Жертвами стрельбы в американском Дейтоне (штат Огайо), произошедшей в ночь на воскресенье, стали девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.