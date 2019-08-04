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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с ЧП со стрельбой в штатах Техас и Огайо.

Глава государства направил своему коллеге телеграмму с соболезнованиями, сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 4 августа.

Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла около 11:00 в субботу, 3 августа (20:00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.

Жертвами стрельбы в американском Дейтоне (штат Огайо), произошедшей в ночь на воскресенье, стали девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

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