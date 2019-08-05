МИД Мексики назвал терактом против мексиканцев стрельбу в США

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в техасском городе Эль-Пасо терактом против мексиканцев. Такое заявление он сделал в воскресенье, 4 августа, выступая на пресс-конференции.

«Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, мексиканские власти намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде. Эбрард подчеркнул, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса, передает «РИА Новости».

За одни сутки в трех американских штатах произошла массовая стрельба. Жертвами первого ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, 26 пострадали. Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.