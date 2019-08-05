Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия» после стрельбы

Мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Ди Марго объявил о введении режима «локального бедствия». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, такая мера позволит властям штата активизировать необходимые усилия по восстановлению города, чтобы решить связанные с произошедшей трагедией проблемы. Объявление режима запустит финансовую и физическую помощь.

Кроме того, начало режима локального бедствия активизирует чрезвычайный план, который был разработан властями городу и округа Эль-Пасо. Также Марго подчеркнул, что этот «бессмысленный акт насилия не станет определением для нашего сообщества».

(1)This declaration of a local disaster activates the appropriate recovery efforts from the State necessary for the City to address the needs associated with this weekend’s tragedy. Our community has been resilient. We will not be defined by this senseless act of violence. pic.twitter.com/8Q5bhHo0TK — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) August 4, 2019

За одни сутки в трех американских штатах произошла кровавая стрельба. Жертвами первого — и самого массового убийства — в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого— 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас. Дело о стрельбе в Эль-Пасо рассматривается как преступление на почве ненависти.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.