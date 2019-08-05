Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия» после стрельбы
Мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Ди Марго объявил о введении режима «локального бедствия». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, такая мера позволит властям штата активизировать необходимые усилия по восстановлению города, чтобы решить связанные с произошедшей трагедией проблемы. Объявление режима запустит финансовую и физическую помощь.
Кроме того, начало режима локального бедствия активизирует чрезвычайный план, который был разработан властями городу и округа Эль-Пасо. Также Марго подчеркнул, что этот «бессмысленный акт насилия не станет определением для нашего сообщества».
За одни сутки в трех американских штатах произошла кровавая стрельба. Жертвами первого — и самого массового убийства — в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого— 21-летнего Патрика Крузиуса.
Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас. Дело о стрельбе в Эль-Пасо рассматривается как преступление на почве ненависти.
В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.