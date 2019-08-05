Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). Сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Дипведомство отмечает, что произошедшие события вызывают только глубокую скорбь. Посольство также выразило соболезнования семьям погибшим и пожелало выздоровления всем, кто пострадал в этих трагедиях, пишет ТАСС.

За одни сутки в трех американских штатах произошла кровавая стрельба. Жертвами первого — и самого массового убийства — в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого— 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас. Дело о стрельбе в Эль-Пасо рассматривается как преступление на почве ненависти.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.